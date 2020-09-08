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    Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Merve Önder ile yanındaki arkadaşı Kübra Gönülaçar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 17:00
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    Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ali Çetinkaya Caddesi'nde, 18 yaşındaki Merve Önder'in kullandığı motosiklet ile Halil Bozkur'un kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobil çarpıştı.

    2 YARALI

    Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Merve Önder ve arkasındaki arkadaşı Kübra Gönülaçar (19) yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, Merve ve Kübra'yı Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Balıkesir de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #1

    Balıkesir de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #2

    Balıkesir de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #3

    Balıkesir de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #4

    Balıkesir de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #5

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