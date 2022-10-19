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    Balıkesir'de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı

    Karesi ilçesinde, kadın sürücü kontrolündeki otomobil, minibüse çarptı. 9 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kayda alındı.
    • 19.10.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:19
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    Balıkesir'de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı

    Balıkesir'in Karesi ilçesinde ilerleyen Eda Onak kontrolündeki otomobil, Yalçın Balık idaresindeki şehir içi minibüse çarptı.

    Yandan çarpılan minibüs, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    9 yaralı tedavi altına alındı

    2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    O anlar kamerada

    Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #1

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #2

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #3

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #4

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #5

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #6

    Balıkesir de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı #7


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