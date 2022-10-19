Balıkesir'de otomobil minibüse çarptı: 9 yaralı

Karesi ilçesinde, kadın sürücü kontrolündeki otomobil, minibüse çarptı. 9 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde ilerleyen Eda Onak kontrolündeki otomobil, Yalçın Balık idaresindeki şehir içi minibüse çarptı.

Yandan çarpılan minibüs, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 yaralı tedavi altına alındı

2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

O anlar kamerada

Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

























