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    Balıkesir'de plajlar boş kaldı

    Ramazan Bayramı'nın birinci günü, Balıkesir'de plajlar sessizliğe gömüldü.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 12:28
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    Balıkesir'de plajlar boş kaldı

    Türkiye'de tam kapanma kapsamından muaf olan turistler denizin tadını çıkarmasına rağmen, bayram günü kentin plaj ve sahillerinin boş kaldığı görüldü.

    TATİL BELDELERİNDE SESSİZLİK

    Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde tam kapanma eşliğinde girilen Ramazan bayramında sahiller ve plajların boş kaldığı gözlendi. Tatil beldelerinde deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkmasına rağmen vatandaşlar tam kapanmaya uydu. Bayramın ilk gününde boş kalan sahiller havadan görüntülendi.

    Balıkesir de plajlar boş kaldı #1

    Balıkesir de plajlar boş kaldı #2

    Balıkesir de plajlar boş kaldı #3

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