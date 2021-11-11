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    Balıkesir'de polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

    Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Abdulkadir Güngör için cenaze töreni düzenlendi.
    • AA
    • 11.11.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 12:13
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    Balıkesir'de polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

    Balıkesir Havyar ilçesinde emniyet ekipleri, dün akşam saatlerinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

    Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı.

    1 POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ

    Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Balıkesir'de polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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    ŞEHİT MEMUR DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

    Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Şehit Hamdibey Meydanı'na getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydanda düzenlenen törende, şehit Güngör'ün öz geçmişi okundu. Ardından Edremit Müftüsü Ahmet Yayla dua etti.

    Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

    KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Törende, şehidin eşi Merve Güngör, 3 yaşındaki kızı Almira'ya sarılarak gözyaşı döktü.

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