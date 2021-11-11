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    Balıkesir'de polisi şehit eden şüpheli yakalandı

    Uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği iddiasıyla aranan Devrim Erdem yakalanıp, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 17:15
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    Balıkesir'de polisi şehit eden şüpheli yakalandı

    Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

    Olay sonrasında şüphelilerden Osman Eke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanmıştı.

    Ekipler dördüncü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

    KATİL YAKALANDI

    Çalışmalar kapsamında katil Devrim Erdem de yakalanarak gözaltına alındı. Erdem, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    18 SUÇ KAYDI VAR

    Erdem'in yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu belirtildi.

    Olay sonrası yakalanan diğer zanlılar ile Devrim Erdem'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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