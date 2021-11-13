Balıkesir'de polisi şehit eden zanlıdan açıklama

Polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden şüpheli Devrim Erdem'in adliyede yaptığı açıklamada, "Polis olduğunu bilmiyordum. Ben polise mermi sıkacak değilim" savunmasını yaptı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrasında şüphelilerden Osman Eke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanmıştı.

Polis ekipleri, dördüncü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

14 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Soruşturmalar sonucunda,18 suç kaydı olan katil Devrim Erdem de yakalanarak 5'i kadın olmak üzere 14 kişi adliyeye sevk edildi.

"POLİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Polisi şehit ettiği ileri sürülen Devrim E. ve diğer şüphelilerden Fahreddin K., adliye girişinde basın mensuplarına, "Pişmanım abi, bilerek yapmadım. Evimde çocuklarımla oturuyordum. 2 tane silahlı kişi geldi. Polis olduğunu bilmiyordum. Hasımlarından bir geldi sandım. Ben polise mermi sıkacak değilim. Ben memuruma sıkmam valla abi, hain değilim. 7 yaşında 9 yaşında çocuklarım var benim" dedi.

Diğer 14 zanlı ise ,Cumhuriyet Savcısı’na ifade vermeye başladı.