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    Balıkesir'de prizdeki şarj cihazı evi yaktı

    Bir evde prizde unutulan şarj çihazının sebep olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 23.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 17:28
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    Balıkesir'de prizdeki şarj cihazı evi yaktı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Mahalle'de, prizde unutulan şarj aleti evin yanmasına sebep oldu.

    İHA'nın haberine göre; evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

    Söndürüldü

    Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Verilen bilgiye göre; evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

    Maddi hasar bıraktı

    Çıkan yangında evde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

    Balıkesir de prizdeki şarj cihazı evi yaktı #1

    Balıkesir de prizdeki şarj cihazı evi yaktı #2


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