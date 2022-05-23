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- Balıkesir'de prizdeki şarj cihazı evi yaktı
Balıkesir'de prizdeki şarj cihazı evi yaktı
Bir evde prizde unutulan şarj çihazının sebep olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 23.05.2022 - 17:19
- Güncelleme : 23.05.2022 - 17:28
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Mahalle'de, prizde unutulan şarj aleti evin yanmasına sebep oldu.
İHA'nın haberine göre; evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Söndürüldü
Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Verilen bilgiye göre; evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Maddi hasar bıraktı
Çıkan yangında evde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.