Balıkesir'de sağanak yağış can aldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Barış Yavuz idaresindeki otomobil, sağanağın etkili olduğu kırsal Cüneyt Mahallesi'ndeki tarla yolunda Cüneyt Çayı'na sürüklendi.
Aracından inen Yavuz, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Sındırgı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Cansız bedeni çıkarıldı
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Sürücünün cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.