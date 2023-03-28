Balıkesir'de sağanak yağış can aldı: Trafik kazasında 2 kişi öldü Yağışların ardından kayganlaşan yolun kayması sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarında araca çarpmasıyla yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun yağışlar kentleri etkisi altına almaya başladı.

Kentlerde etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Rüzgar ve fırtınanın etkisini gösterdiği kentlerden biri de Balıkesir oldu.

Kentte etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında kaza meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

39 yaşındaki otomobil sürücüsü Hakan Akduman, Gönen Sarıköy karayolunda yağışlı hava sebebi ile yolun kayganlaşmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Hakan Akduman’ı sıkıştığı yerden kurtararak kaza yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

İki kişi hayatını kaybetti

Otomobil içerisinde bulunan 21 yaşındaki Müberra Şahin kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Akduman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İncelemeler sürüyor

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.