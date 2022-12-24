Balıkesir'de sahte ilan dolandırıcılığına 23 tutuklama

4 ildeki operasyonda, sosyal medyadan sahte ilan verip, 160 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 31 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan sahte ilan veren dolandırıcılık çetesinin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, birçok ilde 160 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirledi.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerini tespit edip Balıkesir merkezli Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

31 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, suça karıştığı belirlenen 31 çete üyesi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 euro, 1 kurusıkı tabanca, 25 tabanca mermisi, 32 telefon, 16 SIM kart, 2 laptop, 2 harici bellek, telefon numaraları ve banka hesaplarının yazılı olduğu 2 ajanda, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında dolandırdıkları kişilerin bazılarından kapora, bazılarından ise paraların tamamını aldığını söyleyen şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

23 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 23'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma sürüyor.