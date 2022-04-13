Balıkesir'de sahurda cami soyan hırsızlar, iftarda yakalandı

Yapılan caminin kubbesine konulacak 151 parça alüminyumu çalan hırsızlar, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınoluk Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı yapıldı.

Yapımı henüz tamamlanmayan bir caminin kubbesine ait 151 parça alüminyumun çalınması üzerine verilen ihbar ile ekipler harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlar tespit edildi

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Caner Yüzer (20), Çağrı Burgu (20), Eray Baskıncı (31) ve Berkay Hızlı (22) olduğunu belirledi. Şüpheliler, aynı gün iftar saatlerinde adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak cami yönetimine teslim edildi.

Tutuklandılar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA





















