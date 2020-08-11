Balıkesir'de sazlık alan alevlere teslim oldu

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahale edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık alanda yangın çıktı.

Dalyan mevkisindeki sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

ALEVLER, KONUTLARA DOĞRU YÖNELDİ

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Balıkesir'de sazlık alanda yangın çıktı ViDEO