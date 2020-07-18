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    Balıkesir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

    Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 18.07.2020 - 06:20
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    Balıkesir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

    Plevne Mahallesi Cami Sokak'ta yaşayan Ertaç Ç. ile İbrahim K. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı.

    Sesleri duyan Ertaç Ç'nin eşi Mukadder Ç. çocukları Can ve Altay Ç. ile İbrahim K'nin oğlu Efe K. ve evine Mersin'den misafir gelen polis memuru Mustafa Baysal da tartışmaya dahil oldu.

    POLİS MEMURU VE 2 KİŞİ YARALANDI

    Kavgaya dönüşen tartışmada, Mukadder Ç. evden getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, polis memuru Mustafa Baysal karnından bıçakla, Efe K. ile babası İbrahim K. de silahla yaralandı.

    Balıkesir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı #1

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Baysal sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine, Efe K. ve İbrahim K. ise Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Balıkesir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı #2

    Ekipler, kaçan Can Ç. ve Altay Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Mukadder Ç. ile Ertaç Ç. ise gözaltına alındı.

    Balıkesir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı #3

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