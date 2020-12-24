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    Balıkesir'de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

    9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yol bir süre ulaşıma kapandı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 12:17
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    Balıkesir'de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

    Balıkesir-Edremit karayolunun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kırsal Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kazada hafif yaralanan Ayşe Dudu Varlık ile Halil Varlık, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

    Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #1

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #2

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #3

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #4

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #5

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #6

    Balıkesir de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı #7

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