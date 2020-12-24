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- Balıkesir'de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Balıkesir'de sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yol bir süre ulaşıma kapandı.
- AA
- 24.12.2020 - 12:05
- Güncelleme : 24.12.2020 - 12:17
Balıkesir-Edremit karayolunun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kırsal Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada hafif yaralanan Ayşe Dudu Varlık ile Halil Varlık, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.