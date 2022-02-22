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- Balıkesir’de site bekçisinin sürücüyü öldürme anı kamerada
Balıkesir’de site bekçisinin sürücüyü öldürme anı kamerada
- DHA
- 22.02.2022 - 12:28
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 20 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvan damına gitmek üzere kestirme yol olan organize sanayi sitesi içinden kamyonetle geçmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ve Kadir T. (23), site bekçisi Metin Özkan (57) ile tartıştı.
Özkan, pompalı tüfekle ateş açarak Gönül'ü öldürürken, Kadir T.'yi de yaraladı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Metin Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜ
Görüntülere göre; Erdoğan Gönül'ün tutmak istediği Kadir T., motosiklet üzerinde oturan site bekçisi Metin Özkan'ı yumruk atarak yere düşürüyor.
Yerden kalkan Özkan ise pompalı tüfeğini ateşliyor. Bu sırada Gönül ile Kadir T. yaralanıyor.
RÖMORKUNUN ARKASINA GİZLENSE DE KAÇAMADI
Kadir T., olay yerinden kaçarken, Gönül ise traktör römorkunun arkasına gizleniyor.
Tüfeğine yeniden fişek koyan Özkan, kendisine silah doğrultan Gönül'ün yanına yaklaşıp, tüfeği bir kez daha ateşliyor.