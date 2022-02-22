Balıkesir’de site bekçisinin sürücüyü öldürme anı kamerada

Organize sanayi sitesinde çıkan tartışmada, pompalı tüfekle kamyonet sürücüsünü öldürüp, yanındaki arkadaşını yaralayan site bekçisi tutuklandı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 20 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvan damına gitmek üzere kestirme yol olan organize sanayi sitesi içinden kamyonetle geçmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ve Kadir T. (23), site bekçisi Metin Özkan (57) ile tartıştı.

Özkan, pompalı tüfekle ateş açarak Gönül'ü öldürürken, Kadir T.'yi de yaraladı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Metin Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜ

Görüntülere göre; Erdoğan Gönül'ün tutmak istediği Kadir T., motosiklet üzerinde oturan site bekçisi Metin Özkan'ı yumruk atarak yere düşürüyor.

Yerden kalkan Özkan ise pompalı tüfeğini ateşliyor. Bu sırada Gönül ile Kadir T. yaralanıyor.

RÖMORKUNUN ARKASINA GİZLENSE DE KAÇAMADI

Kadir T., olay yerinden kaçarken, Gönül ise traktör römorkunun arkasına gizleniyor.

Tüfeğine yeniden fişek koyan Özkan, kendisine silah doğrultan Gönül'ün yanına yaklaşıp, tüfeği bir kez daha ateşliyor.