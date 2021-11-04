Balıkesir’de, sokak hayvanlarına işkence eden şahıs durdurulamıyor

Edremit’te akli dengesi yerinde olmayan A.K. isimli şahsın, sokak hayvanlarına sürekli zarar vermesi, çevre sakinlerinin tepki göstermesine neden oldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ikamet eden ve akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki A.K., defalarca sokak hayvanlarına eziyet ederken görüntülendi.

Köpeklere kedileri öldürtüp işkencede bulunan A.K.’nin o anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevre sakinleri, sürekli olarak hayvanlara zarar verilmesinden dolayı A.K.’ye tepki gösterse de bir sonuca ulaşamadı.

ÇEVRE SAKİNLERİ DEVLET KORUMASINA ALINMASINI İSTEDİ

Cezai ehliyeti bulunmayan A.K.’nin davranışları engellenememesinden dolayı yaşananlara tepkili olan hayvanseverler, sokaktaki kedi ve köpeklere yönelik kötü alışkanlıklarından vazgeçmeyen A.K.'nin, devlet tarafından koruma altına alınmasını istedi.

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“ÇOCUĞUN VASİLİĞİ BU AİLEDEN ALINSIN”

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Sorumlusu Ceyda Uzunkaya, A.K.’nin tavırlarını 11 ay önce tespit ettiklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu süreçte A.K. vakasıyla ilgili birçok ihbar aldık. Birçok kamera kaydı ortaya çıktı. Bu vahşeti köpeklere işletiyor gibi görünse de kendisi de devam ediyor. Kedilere işkence yapıyor. Birçok kez şikayetçi olduk, 11 aydır mücadele veriyoruz. Akli dengesi yerinde değil raporu var. Cezai ehliyeti olmadığı için adliyede gerekçeli karar çıksa da gözetim altında belirli süre kalıyor, tekrardan dışarı salınıyor. Aile görevini yerine getirmiyorsa, bu çocuğun vasiliği bu aileden alınsın. Devlet gözetimi altında bir insan hakkı olan tedavi hakkının yerine getirilmesini istiyoruz.”





“İLAÇLARINI KULLANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Sağlık Eğitimcisi ve Veteriner Teknisyeni Gülten Altay ise, köpeğinin A.K. tarafından öldürüldüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bununla ilgili şu anda süren bir davamız var. En son davada gözetim kararı alındı ancak avukatı karara itiraz ettiği için şu anda bir üst mahkemeye sevk edilmiş durumda. Sonucu bekliyoruz. Sağlık eğitimcisi olduğum için A.K.'nin kullanmak zorunda olduğu ilaçların içeriği hakkında bilgim var. Bu ilaçları düzenli olarak kullansa bu kadar saldırgan olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ailenin bu ilaçları ya düzenli vermediğini ya da hiç kullanmadığını düşünüyorum. Bu konunun da araştırılması gerekiyor.”





“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANMIŞ DURUMDA”

Avukat Deniz Taşaltı da devam eden dava süreciyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“A.K., akıl sağlığı yerinde olmadığı, cezai ehliyeti olmadığı için savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında en fazla 3 haftalık bir süreyle gözetim altında tutulabiliyor. Ondan sonra salınıyor. Şu an elimiz kolumuz bağlanmış durumda maalesef. Bu dosyalardaki kararlar kesinleşene kadar ailenin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

“AİLE HAKKINDA DA ŞİKAYETTE BULUNDUK”

Ailenin, aile hukukunun kendisine getirdiği yükümlülükler çerçevesinde bu çocuğun dışarı çıkmasını engellemesi gerekiyor. Dışarı çıksa bile hem kendisine hem çevresindeki insanlara hem de sokak hayvanlarına şiddet uygulamayacak şekilde gözetim altında bulundurulmalı. Biz bu nedenle aile hakkında da şikayette bulunduk.”