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    Balıkesir'de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü

    Yaşları 12 ile 14 arası olan 6 çocuk, yol ortasında nargile içti. Mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kayda alınan çocuklar, polis tarafından çocuk şubeye götürüldü.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 14:27
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 14:27
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    Balıkesir'de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü

    Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde, yaşları 12 ile 14 arasında değişen 6 çocuk, kaldırımda nargile içip, şakalaştı.

    Çocuklardan birinin, yoldan geçenleri kandırmak için yere uzanıp bayılmış numarası yaptığı görüntüler, aynı sokakta oturan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    NARGİLE İÇTİLER

    Görüntülerde, 2 çocuk nargile içerken, bir çocuğun da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görülüyor.

    Balıkesir'de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü VİDEO

    NARGİLENİN İÇERİSİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

    Baygınlık geçiriyor numarası yapmak için yerde yatan çocuğun, arada kalkıp gülümsediği görüntülere yansırken, nargilenin içinde ne olduğu ise belirlenemedi.

    ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

    Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük 6 çocuğu tespit ederek, ifadelerini almak üzere çocuk şubeye götürdü.

    Balıkesir de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü #1

    Balıkesir de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü #2

    Balıkesir de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü #3

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