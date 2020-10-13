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- Balıkesir'de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü
Balıkesir'de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü
- DHA
- 13.10.2020 - 14:27
- Güncelleme : 13.10.2020 - 14:27
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde, yaşları 12 ile 14 arasında değişen 6 çocuk, kaldırımda nargile içip, şakalaştı.
Çocuklardan birinin, yoldan geçenleri kandırmak için yere uzanıp bayılmış numarası yaptığı görüntüler, aynı sokakta oturan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
NARGİLE İÇTİLER
Görüntülerde, 2 çocuk nargile içerken, bir çocuğun da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görülüyor.
Balıkesir'de sokakta nargile içen 6 çocuk karakola götürüldü VİDEO
NARGİLENİN İÇERİSİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Baygınlık geçiriyor numarası yapmak için yerde yatan çocuğun, arada kalkıp gülümsediği görüntülere yansırken, nargilenin içinde ne olduğu ise belirlenemedi.
ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük 6 çocuğu tespit ederek, ifadelerini almak üzere çocuk şubeye götürdü.