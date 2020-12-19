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- Balıkesir'de sözde peygamber soyundan 4 dolandırıcı tutuklandı
Balıkesir'de sözde peygamber soyundan 4 dolandırıcı tutuklandı
- DHA
- 19.12.2020 - 09:20
Balıkesir'de, 4 kişi, kendilerinin peygamber soyundan geldiğini belirterek dolandırıcılığa başvurdu.
4 şüpheli, hanesine ve kendisine yapılan büyüyü bozmak bahanesiyle ismi açıklanmayan bir kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı.
Dolandırıldığını anlayan kişi polise başvurdu. Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik takip ve soruşturmanın ardından şüphelilerin F.C., D.C., Y.C. ve S.C. olduğu tespit edildi.
İZMİR'DE YAKALANDILAR
Şüphelilerden D.C. ve Y.C. yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.C. ve S.C.'nin ise yapılan takip neticesinde İzmir'e kaçtıkları belirlendi. İzmir'deki ikametleri belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak Balıkesir' getirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.