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    Balıkesir'de sözde peygamber soyundan 4 dolandırıcı tutuklandı

    4 dolandırıcı, peygamber soyundan geldiğini iddia ederek, büyü yapma bahanesiyle bir kişinin 13 bin lirasını ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler tutuklandı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 09:20
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    Balıkesir'de sözde peygamber soyundan 4 dolandırıcı tutuklandı

    Balıkesir'de, 4 kişi, kendilerinin peygamber soyundan geldiğini belirterek dolandırıcılığa başvurdu.

    4 şüpheli, hanesine ve kendisine yapılan büyüyü bozmak bahanesiyle ismi açıklanmayan bir kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı.

    Dolandırıldığını anlayan kişi polise başvurdu. Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik takip ve soruşturmanın ardından şüphelilerin F.C., D.C., Y.C. ve S.C. olduğu tespit edildi.

    İZMİR'DE YAKALANDILAR

    Şüphelilerden D.C. ve Y.C. yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.C. ve S.C.'nin ise yapılan takip neticesinde İzmir'e kaçtıkları belirlendi. İzmir'deki ikametleri belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak Balıkesir' getirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Balıkesir de sözde peygamber soyundan 4 dolandırıcı tutuklandı #1

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