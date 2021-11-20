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    Balıkesir'de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

    Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Beyoğlu Caddesi'nde kazaya karışan otomobil su kanalına uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 20:13
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    Balıkesir'de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

    Balıkesir'de kaza Altıeylül ilçesinin en hareketli caddesi olan Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

    Avukatlar Caddesi'nden Beyoğlu Caddesi'ne çıkan bir araç, 10 EY 994 plakalı otomobile çarptı.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

    Çarpışma sonrasında 10 EY 994 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

    Olay sonrasında cadde üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

    POLİS, MERAKLI KALABALIĞI DAĞITMAKTA ZORLANDI

    Yaralılar su kanalına düşen araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sonrası oluşan meraklı kalabalığı polisin dağıtmakta zorlandığı görüldü.

    Balıkesir'de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı VİDEO

    Balıkesir de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı #1

    Balıkesir de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı #2

    Balıkesir de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı #3

    Balıkesir de su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı #4

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