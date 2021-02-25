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    Balıkesir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

    Balıkesir’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
    • DHA
    • 25.02.2021 - 21:32
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    Balıkesir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik bugün 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda; 21 silah, 170 mermi, 1964 sentetik hap, 1,78 gram kokain, 52,84 gram esrar, 208,29 gram metamfetamin, 17,52 gram kannabinoid, 26,25 gram haşhaş bitkisi, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

    Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Balıkesir de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama #1

    Balıkesir de suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 tutuklama #2

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