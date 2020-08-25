Balıkesir'de tarlaya koyun girdi tartışmasında kan döküldü: 2 ölü

Komşusunu öldüren katil zanlısı, olay yerine yakın bir noktada tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma intihar üzerinde duruyor.

Tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu Balıkesir'in Havran ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'ndeki bölgeye giden 44 yaşındaki Nedim Kaya, burada Ramazan Eklioğlu’na (44) ait koyunların tarlasına girdiğini gördü.

Kaya duruma sinirlenince, iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

RUHSATSIZ TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya'ya ateş etti. Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya’nın öldüğünü tespit etti.

KATİL ZANLISI DA ÖLÜ BULUNDU

Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi'nde bir ağılda Eklioğlu'nun da cansız bedenini buldu.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu'nun da tüfek ile vurularak öldüğünü tespit etti. Eklioğlu'nun olay sonrasında intihar ettiği tahmin ediliyor.

Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.