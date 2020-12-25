Balıkesir’de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Polis ekiplerince gözaltına alınan cani koca, kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini itiraf etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı İbrahimce Mahallesi'nde yaşayan Recep (40) ve eşi Çiğdem Kırtay (37) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recep Kırtay, evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş etti.

KOMŞULARI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Silah sesi duyan komşular ile çiftin yakınları, eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çiğdem Kırtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ise Recep Kırtay’ı gözaltına aldı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Çiğdem Kırtay’ın cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Recep Kırtay, bugün adliyeye sevk edilecek.