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    Balıkesir'de tartıştığı oğlunu bıçakladı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde U.Z., tartıştığı babası tarafından bıçakla yaralandı. U.Z. hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.
    • 01.07.2022 - 21:27
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    Balıkesir'de tartıştığı oğlunu bıçakladı

    Balıkesir'de saat 18.00 sıralarında Edremit'in Yolören Mahallesi'nde A.Z. (43) ve oğlu U.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba A.Z., mutfaktan aldığı bıçakla oğlu U.Z.'yi yaraladı.

    Durumu iyi

    U.Z. kanlar içerisinde yığılırken, baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan U.Z., Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın aktardığına göre tedaviye alınan U.Z.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba U.Z. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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