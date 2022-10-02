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    Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada ağır yaralanan şahıs, kanlar içinde yolun ortasına yığıldı. Bu sırada seyir halinde olan taksi şoförü ise şahsın kolunu ezerek geçti.
    • 02.10.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 09:03
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    Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda bir vatandaş adeta facia yaşadı.

    2 grup içerisinde çıkan sözlü tartışma tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüştü.

    Taksi yaralı adamın kolunu ezdi

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflardan biri öldürülesiye darbedildi.

    Bu sırada seyir halinde olan ticari taksi şoförü, yaralı halde yere yığılan şahsı fark etmeyerek kolunun üzerinden geçti.

    Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi ViDEO

    Balıkesir de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Olayı gören çevredekiler ise duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Balıkesir de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi #2

    Çalışma başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Balıkesir de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi #3


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