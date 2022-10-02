- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi
Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi
- 02.10.2022 - 08:51
- Güncelleme : 02.10.2022 - 09:03
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda bir vatandaş adeta facia yaşadı.
2 grup içerisinde çıkan sözlü tartışma tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüştü.
Taksi yaralı adamın kolunu ezdi
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflardan biri öldürülesiye darbedildi.
Bu sırada seyir halinde olan ticari taksi şoförü, yaralı halde yere yığılan şahsı fark etmeyerek kolunun üzerinden geçti.
Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi ViDEO
Hastaneye kaldırıldı
Olayı gören çevredekiler ise duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çalışma başlatıldı
İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.