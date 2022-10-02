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Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi

Balıkesir'de ticari taksi yerde yatan yaralı adamın kolunu ezdi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada ağır yaralanan şahıs, kanlar içinde yolun ortasına yığıldı. Bu sırada seyir halinde olan taksi şoförü ise şahsın kolunu ezerek geçti.