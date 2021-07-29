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    Balıkesir’de tır beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi

    Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, tır beton bariyerleri aşarak emniyetin bahçesindeki 3 aracın üzerine düştü.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 08:54
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    Balıkesir’de tır beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi

    Çanakkale’den Balıkesir’in Bandırma ilçesi istikametine ilerleyen ve iddiaya göre kırmızı ışıkta Erdek yoluna dönmek isteyen Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil, o sırada Bursa istikametinden Çanakkale yönüne giden Uğur Erdil'in (58) kullandığı 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü tırla çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle beton bariyerleri aşan tır, Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girerek, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobilin sürücüsü Mert Kaplan ile araçta bulunan Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve tır sürücüsü Uğur Erdil yaralandı.

    Kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralılar ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Balıkesir’de tır beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi #5

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