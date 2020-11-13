Balıkesir'de tırı yola park eden şoför kazaya sebep oldu

Balıkesir'de tırı yola park eden şoför kazaya sebep oldu

Edremit ilçesinde karayolu üzerinde kokoreç yemek için park eden tıra, otomobil arkadan çarptı. Kazada araç sürücü ağır yaralanırken, yanında bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir’de saat 24.00 sıralarında İzmir-Çanakkale karayolu üzeri Edremit’in Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, BH 4039 XI Bulgaristan plakalı tır karayolunda durdu.

Park eden tıra, Taner Özbican idaresindeki 10 ABG 705 plakalı otomobil arkadan çarptı.

KOKOREÇ YEMEK İÇİN YOLA PARK ETTİ

Kazada, araç içinde bulunan Seda Biçer isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Ttır şoförünün kokoreç yemek için karayolunda park ettiği ileri sürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

Balıkesir'de tırı yola park eden şoför kazaya sebep oldu İZLE





