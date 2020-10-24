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    Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

    Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 00:01
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    Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

    Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Akçaova Mahallesi’nden Kocagöl yönüne gitmekte olan Muhsin A. (61) yönetimindeki tescilsiz traktöre aynı yönde seyir halinde olan Kudret K. (55) yönetimindeki 10 NS 542 plakalı araç çarptı.

    TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

    Otomobil sürücüsü Kudret K. ile otomobilde bulunan İsmail A. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklanırken, otomobil sürücüsünün Manyas Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

    Balıkesir de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı #1

    Balıkesir de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı #2

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