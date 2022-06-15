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    Balıkesir'de traktör altında kaldı canından oldu

    Balıkesir'de traktörün devrilmesiyle birlikte sürücü Musa Kesin traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
    • 15.06.2022 - 02:33
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    Balıkesir'de traktör altında kaldı canından oldu

    Balıkesir'de öğlen saatlerinde tarla işleri için boru sermek için traktörle seyreden Musa Kesin arkasına baktığı esnada şarampole kaptırarak traktörü devirdi ve altında kaldı.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Musa Kesin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Musa Kesin savcılık talebi üzerine ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesine sonrasında ise morga kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre Musa Kesin'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

    Balıkesir de traktör altında kaldı canından oldu #1

    Balıkesir de traktör altında kaldı canından oldu #2

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