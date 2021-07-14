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    Balıkesir'de tur teknesinde yangın

    Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 09:32
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    Balıkesir'de tur teknesinde yangın

    Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

    Teknede yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinlye söndürüldü.

    Yangının çıkış nedeni daha sonra tespit edilecek.

    Balıkesir de tur teknesinde yangın #1

    Balıkesir de tur teknesinde yangın #2

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