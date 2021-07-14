Balıkesir'de tur teknesinde yangın

Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Teknede yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinlye söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni daha sonra tespit edilecek.