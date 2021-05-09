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- Balıkesir'de uçuruma düşen traktörde can verdi
Balıkesir'de uçuruma düşen traktörde can verdi
Araç hakimiyetini kaybederek Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Fevzi Özek (15), hayatını kaybetti.
- DHA
- 09.05.2021 - 13:03
Balıkesir'in Burhaniye ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaylacık Mahallesi'nde, Fevzi Özek, babasına ait traktör ile tarlalarına gitmek üzere yola çıktı.
Sürücü Fevzi Özek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, traktör 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
TONLARCA AĞIRLIĞIN ALTINDA KALDI
Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Özek’in cenazesi Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.