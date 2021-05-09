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    Balıkesir'de uçuruma düşen traktörde can verdi

    Araç hakimiyetini kaybederek Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Fevzi Özek (15), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 13:03
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    Balıkesir'de uçuruma düşen traktörde can verdi

    Balıkesir'in Burhaniye ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaylacık Mahallesi'nde, Fevzi Özek, babasına ait traktör ile tarlalarına gitmek üzere yola çıktı.

    Sürücü Fevzi Özek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, traktör 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    TONLARCA AĞIRLIĞIN ALTINDA KALDI

    Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Özek’in cenazesi Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

     


    Balıkesir de uçuruma düşen traktörde can verdi #1

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