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    Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı yakalandı

    7 ay süren takip sonucu uluslararası uyuşturucu ticareti yapan çete polis operasyonuyla çökertildi.
    • 10.05.2022 - 14:54
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    Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı yakalandı

    Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ay süren çalışma sonucu uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyi takibe aldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  "Ay grubu" olarak bilinen şüphelilerin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Bu kapsamda uzun süren çalışmaların ardından Balıkesir ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Elebaşı gözaltına alındı

    Operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" ve "kasten öldürme" suçlarından arama kaydı bulunan elebaşı M.A. ile yanında bulunan bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.

    Çok sayıda suç kaydı bulundu

    AA'nın haberine göre, gözaltına alınan M.A'nın elebaşı olduğu örgütün Ayvalık Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi.

    Balıkesir de uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı yakalandı #1


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