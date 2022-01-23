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    Balıkesir'de vurduğu ördeği almaya giden şahıs boğularak can verdi

    İvrindi ilçesinde avladığı ördeği almak için gölete giren genç adam, boğularak hayatını kaybetti. Suya giren bir diğer kişi ise hipotermi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 15:40
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    Balıkesir'de vurduğu ördeği almaya giden şahıs boğularak can verdi

    Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan gölette dün akşam saatlerinde Şemsettin Günhan (30), Cihan Yazıcı ve Fevzi Sönmez ördek avına çıktı.

    Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şemsettin Günhan, bir ördek vurdu. Ördeği almak için gölete giren Günhan, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

    1 KİŞİ HİPOTERMİ GEÇİRDİ

    Günhan'ı kurtarmak için Cihan Yazıcı ve Fevzi Sönmez suya girdi. Bir süre sonra Sönmez de hipotermi geçirdi.

    Cihan Yazıcı, Sönmez'i sudan çıkararak yardım talebinde bulundu. Yazıcı ve Sönmez İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    CESET BULUNARAK KARAYA ÇIKARILDI

    Olay yerine AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve üstü arama kurtarma ekibi sevk edildi. Günhan'ın cansız bedeni bugün saat 13.00 sıralarında bulunarak karaya çıkarıldı.

    Günhan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yazıcı ve Sönmez'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de vurduğu ördeği almaya giden şahıs boğularak can verdi #1

    Balıkesir de vurduğu ördeği almaya giden şahıs boğularak can verdi #2

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    Balıkesir de vurduğu ördeği almaya giden şahıs boğularak can verdi #6


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