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- Balıkesir’de yangını söndürmeye çalışan kişi de yandı
Balıkesir’de yangını söndürmeye çalışan kişi de yandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde tutuşan çöpleri söndürmeye çalışan bir şahıs yanarak yaralandı.
- İHA
- 05.09.2021 - 23:24
Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde, bir inşaatta bilinmeyen nedenle çöpler tutuştu.
Bu sırada çöpleri söndürmeye çalışan kişide yandı.
YARALI, KALDIRILDIĞI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Görenlerin ihbarı üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.