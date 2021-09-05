Euro
9.8925
-0.02%
Dolar
8.3117
0.09%
Altın
488.75
0.12%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
422.322
1.67%
EXEN Coin
26.60
5.51%
22ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 22 C

    Balıkesir’de yangını söndürmeye çalışan kişi de yandı

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde tutuşan çöpleri söndürmeye çalışan bir şahıs yanarak yaralandı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 23:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de yangını söndürmeye çalışan kişi de yandı

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde, bir inşaatta bilinmeyen nedenle çöpler tutuştu.

    Bu sırada çöpleri söndürmeye çalışan kişide yandı.

    YARALI, KALDIRILDIĞI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    Görenlerin ihbarı üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

    Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Balıkesir’de yangını söndürmeye çalışan kişi de yandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir