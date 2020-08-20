Balıkesir'de yarım milyonunu dolandırıcılara kaptırdı

Balya ilçesinde yaşayan bir şahıs, telefonda kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcılara 525 bin TL nakit para ile 6 adet altın bileziğini kaptırdı.

Balıkesir'de kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi, I.D’yi evindeki sabit telefondan arayarak, adının terör olaylarına karıştığını söyleyerek bankadaki ve evindeki paraları hazırlayarak evine gelecek bir adama teslim etmesini istedi.

525 BİN LİRASINDAN VE ALTINLARINDAN OLDU

Aldığı telefon karşısında paniğe kapılan I.D., bankada ve evinde bulunan 525 bin TL parasını ile 6 altın bileziği evine gelen şahsa teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan I.D., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip, şikayetçi I.D.’nin evinin çevresinde ısrarlı araştırmalar sonucunda olayda kullanılan aracın bilgilerine ulaştı.

İKİ ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelinin suçüstü yakalanabilmesi için I.D’nin şüphelilerle telefonda görüşmeye devam etmesini isteyen jandarma ekipleri, şüphelilerle yeni bir buluşma ayarlanmasını sağladı.

Şüpheli şahıslar S.K. ve M.F. suçüstü yapılarak yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan araştırma neticesinde şüpheli M.F’nin resmi belgede sahtecilik olmak üzere 4 adet suç kaydı, S.K’nın ise 2’si yağma, 1’i kasten adam öldürme ve 1’i de uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere 4 adet suç kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Şapheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.