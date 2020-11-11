Benzin istasyonunda yatan iki köpeği ezerek birinin ölümüne sebep olan sürücünün, arkasına bakmadan kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir benzin istasyonuna gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 KNT 11 plakalı otomobil, pompaların önünde yatan iki yavru köpeğin üzerinden geçti.

Köpekler olayın ardından yerden kalkıp koşmaya başlarken, otomobil sürücüsü umursamaz bir tavırla yoluna devam etti.

1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra köpeklerden biri istasyonda yere yığılarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer köpek ise çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

Otomobilin köpekleri ezdiği anlar da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Balıkesir'de yavru köpekleri ezen sürücü yoluna devam etti

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) olay anını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, görüntülere çok sayıda tepki yağdı.

HAYTAP’ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Balıkesir Valiliği de olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik, "Erdek ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 10.11.2020 tarihinde meydana gelen ve bazı basın organlarının haberlerinde de yer alan; iki yavru köpeğe bir aracın zarar vermesi olayı ile ilgili aynı tarihte Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerimizce gerekli tespit yapılmış, ilgili şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Konu ile ilgili işlem süreci valiliğimizce sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.