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    Balıkesir'de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı asayiş operasyonu düzenledi.
    • AA
    • 01.01.2021 - 05:15
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    Balıkesir'de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon

    Balıkesir Asayiş, Kaçakçılık ve Organize, Terör, Narkotik ve Yunus ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde çalışma başlatıldı.

    40 EKİPLE DENETLEME

    Yaklaşık 40 ekibin katıldığı çalışmalarda, kentin önemli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar denetlendi, sürücülerin izinleri kontrol edildi.

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #1

    BİRÇOK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Gündoğan, Gümüşçeşme, Sakarya ve Dinkçiler mahallelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş operasyonlarında ise 7 kurusıkı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 1 satır, 3 bıçak, 5 kuru sıkı fişeği, 11 tabanca fişeği, 1 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

    Ekiplerin çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #2

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #3

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #4

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #5

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #6

    Balıkesir de yılbaşı gecesi 4 mahalleye operasyon #7

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