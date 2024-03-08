Balıkesir'de yol ortasındaki köpeği aracıyla ezerek öldürdü! Taksici yoluna devam etti Taksi şoförü yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçip, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Köpek hayatını kaybederken sürücüye ise para cezası uygulandı.

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DHA

Balıkesir'de kan donduran bir olay yaşandı.

Ü.A. yönetimindeki taksi, cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken yolda yatan köpeğin üzerinden geçti.

Önce ön sonra arka tekerleriyle ezdi

Aracın ön tekerleriyle köpeği ezdiğini fark ederek kısa bir süre duran sürücü, ardından yoluna devam ederek acı içinde yatan köpeği bu kez de arka tekeriyle ezdi.

Olayı gören çevredekiler, yaralı köpeğin yardımına koşarken durumu ekiplere bildirdi.

Öldü

Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürüldü.

Sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen köpek, veteriner ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen öldü.

Para cezası uygulandı

Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında taksici Ü.A. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları koruma kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.

O anlar kamerada

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taksicinin yolda yatan köpeği görerek yavaşladığı, ardından araçla üzerinden geçtiği, sürücünün ön tekerleriyle ezdiği köpeği fark ederek bir an durduğu, daha sonra ise yoluna devam ettiği ve köpeğin acı içinde yolun kenarına kaçtığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)