Balıkesir'de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı

Kepsut ilçesinde düğüne giden minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu, 6 kişi can verirken 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki düğün yolculuğu, can pazarıyla sonuçlandı.

Kesput'ın Naipler Mahallesi yol ayrımı bölgesinde, kimlikleri belirlenemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile, 10 F 4942 plakalı süt tankeri çarptıştı.

6 ölü 12 yaralı

AA'nın aktarımına göre, korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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