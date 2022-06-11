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    Balıkesir'de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı

    Balıkesir'de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı

    Kepsut ilçesinde düğüne giden minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu, 6 kişi can verirken 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.
    • 11.06.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 13:56
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    Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki düğün yolculuğu, can pazarıyla sonuçlandı.

    Kesput'ın Naipler Mahallesi yol ayrımı bölgesinde, kimlikleri belirlenemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile, 10 F 4942 plakalı süt tankeri çarptıştı.

    6 ölü 12 yaralı

    AA'nın aktarımına göre, korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

    Ekiplerin müdahalesi sürüyor

    Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

    Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza VİDEO

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #1

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #2

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #3

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #4

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #5

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #6

    Balıkesir de minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı #7


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