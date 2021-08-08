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    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü

    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü

    Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 08:27
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    Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attığı kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

    OTOBÜS, YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

    Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı.

    11 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

    Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

    Balıkesir de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü #1

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