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- Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü
Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 08.08.2021 - 08:15
- Güncelleme : 08.08.2021 - 08:27
Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attığı kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
OTOBÜS, YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI
Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı.
11 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.
Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.