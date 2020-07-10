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    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

    Kaza sonrası yaralanan yolcular hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 10.07.2020 - 10:40
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    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

    Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.

    Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 32 kişi yaralandı.

    HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

    Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı #1

    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı #2

    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı #3

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