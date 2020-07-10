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- Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
Kaza sonrası yaralanan yolcular hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- AA
- 10.07.2020 - 10:40
Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 32 kişi yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.