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    Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

    Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:18
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    Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Tütüncü'ye (50), saat 20.00 sıralarında Y.S. yönetimindeki 10 YS 436 plakalı otomobil çarptı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ, CAN VERDİ

    Tütüncü metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tütüncü'nün yaşamını yitirdiğini belirlendi.

    Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı #1

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Tütüncü'nün cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı #2

    5 GÜN ÖNCE

    Kazada yaşamını yitiren Aynur Tütüncü, 5 gün önce Edremit ilçesinde koronavirüs vaka artışı ile ilgili DHA muhabirine görüşlerini açıklamıştı.

    Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı #3

    Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı #4

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