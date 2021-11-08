Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Tütüncü'ye (50), saat 20.00 sıralarında Y.S. yönetimindeki 10 YS 436 plakalı otomobil çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ, CAN VERDİ

Tütüncü metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tütüncü'nün yaşamını yitirdiğini belirlendi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tütüncü'nün cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5 GÜN ÖNCE

Kazada yaşamını yitiren Aynur Tütüncü, 5 gün önce Edremit ilçesinde koronavirüs vaka artışı ile ilgili DHA muhabirine görüşlerini açıklamıştı.