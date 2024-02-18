Balıkesir'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 27'si çocuk 68 kaçak göçmen yakalandı Kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar devam ederken, Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında çocuklarında bulunduğu 68 göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

İHA

Yurt genelinde düzensiz göçe yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yetkilerin düzenlediği operasyon başarı ile sonuçlanıyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmenler tespit edildi

Son olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 68 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı iki ayrı lastik botla farklı saatlerde iki ayrı göçmen grubun Ayvalık açıklarında hareket halinde olduğunu belirledi.

27'si çocuk 68 göçmen yakalandı

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botları 68 göçmeni ele geçirdi.

Aralarında 27 çocuk bulunan göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenlerin, Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)