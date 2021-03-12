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    Balıkesir’de yunus balığı karaya vurdu

    Yürüyüşe çıkan vatandaşlar bir yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Olay yerine veteriner ekipleri çağırıldı.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 13:22
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    Balıkesir’de yunus balığı karaya vurdu

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında, sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar sahilde ölmüş bir yunus balığı olduğunu fark etti.

    Olay, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri’ne haber verildi.

    İŞ MAKİNESİ İLE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen ekipler, balığın 2 metre 80 santim boyunda ve 150 kilogram ağırlıkta olduğunu belirledi.

    Ölü balık kumsaldan iş makinesi ile kaldırıldı.

    BELEDİYE ARABASINA KONULDU

    Başka bir yere gömülmek üzere belediye arabasına konuldu.

    Ayvalık'ta dev yunus balığının ölüsü bulundu VİDEO

    TAHKİKAT BAŞLATILDı

    Ölüm nedeni anlaşılamayan balığın, çevrede denizde dolaşan üç yunustan biri olduğu iddia edildi.

    Bölgede yaşanan kuraklık ve denizin çekilmesi dikkatleri çekerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Balıkesir’de yunus balığı karaya vurdu #1

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