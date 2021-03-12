Balıkesir’de yunus balığı karaya vurdu

Yürüyüşe çıkan vatandaşlar bir yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Olay yerine veteriner ekipleri çağırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında, sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar sahilde ölmüş bir yunus balığı olduğunu fark etti.

Olay, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri’ne haber verildi.

İŞ MAKİNESİ İLE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, balığın 2 metre 80 santim boyunda ve 150 kilogram ağırlıkta olduğunu belirledi.

Ölü balık kumsaldan iş makinesi ile kaldırıldı.

BELEDİYE ARABASINA KONULDU

Başka bir yere gömülmek üzere belediye arabasına konuldu.

Ayvalık'ta dev yunus balığının ölüsü bulundu VİDEO



TAHKİKAT BAŞLATILDı

Ölüm nedeni anlaşılamayan balığın, çevrede denizde dolaşan üç yunustan biri olduğu iddia edildi.

Bölgede yaşanan kuraklık ve denizin çekilmesi dikkatleri çekerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.