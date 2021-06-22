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- Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Şerit ihlali yapan tırın sürücüsü, 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 yolcu da yaralandı.
- İHA
- 22.06.2021 - 14:44
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, Recep B. yönetimindeki tır, 10 T 5404 plakalı ticari taksi, 45 V 6396 plakalı transit araç ve 10 AAK 43 plakalı araçlara çarptı.
3 ÖLÜ, 3 YARALI
Tır şoförünün şerit ihlali yapması sonucu kazada Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır şoförü Recep Ö., Mustafa Keskin ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.