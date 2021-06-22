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Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Şerit ihlali yapan tırın sürücüsü, 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 yolcu da yaralandı.