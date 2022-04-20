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    Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri

    23 yaşındaki genç, para meselesi yüzünden babasının tartıştığı kişiyi öldürdü. Cinayete dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • 20.04.2022 - 16:52
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    Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan kafe ve bar işletmecisi Mustafa Ateş (48) ile spor salonu işleten Kenan Y. (53), turistik Altınoluk Mahallesi’nde karşılaştı.

    İki arasında aniden tartışma çıktı.

    Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Baltayla vurdu

    Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.’ye beyzbol sopasıyla saldırdı.

    Kenan Y.’nin oğlu Salih Y. (23) de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş’e vurdu.

    O anlara ilişkin ilk görüntüler

    DHA'nın haberine göre Mustafa Ateş'in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Gözaltındaki Kenan Y. ile oğlu Salih Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri #1

    Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri #2(Mustafa Ateş)

    Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri #3

    Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri #4


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