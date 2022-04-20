Balıkesir’deki baltalı cinayetin kamera görüntüleri

23 yaşındaki genç, para meselesi yüzünden babasının tartıştığı kişiyi öldürdü. Cinayete dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan kafe ve bar işletmecisi Mustafa Ateş (48) ile spor salonu işleten Kenan Y. (53), turistik Altınoluk Mahallesi’nde karşılaştı.

İki arasında aniden tartışma çıktı.

Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baltayla vurdu

Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.’ye beyzbol sopasıyla saldırdı.

Kenan Y.’nin oğlu Salih Y. (23) de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş’e vurdu.

O anlara ilişkin ilk görüntüler

DHA'nın haberine göre Mustafa Ateş'in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltındaki Kenan Y. ile oğlu Salih Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Ateş)