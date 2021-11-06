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    Balıkesir’deki fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

    Düzenlenen fuhuş operasyonunda Özbekistan uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 17:11
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    Balıkesir’deki fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

    Balıkesir Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin turistik Akçay-Sarıkız Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı ihbarı aldı.

    İhbar üzerine takibe alınan şüphelilerin Edremit ilçesinin yanı sıra Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde de kurdukları bağlantılar ile fuhuş için organizasyon yaptıkları tespit edildi.

    8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Edremit ve Burhaniye ilçelerinde tespit edilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla fuhşa aracılık ettikleri belirlen 4 şüpheli gözaltına aldı.

    ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda üzerinde ibare bulunmayan otomatik tüfek, 19 tabanca mermisi, 10 cep telefonu, 2 bin 300 TL ile paketli ve kullanılmış prezervatif ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

    ÖZBEK KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

    Operasyonda yakalanan ve haklarında mağdur olarak işlem yapılan Özbekistan uyruklu kadınlar S.M. (39) ve J.M.'nin (43) sınır dışı edileceği belirtildi.

    Şüpheliler A.F.D. (43) , İ.T. (53), M.A. (55) ve Ş.A. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Balıkesir’deki fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı #1

    Balıkesir’deki fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı #2

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