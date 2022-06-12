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    Balıkesir’deki kazada can veren kadınlara veda

    Minibüs ile süt toplama kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 6’sı bugün defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu aktı.
    • 12.06.2022 - 16:10
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    Balıkesir’deki kazada can veren kadınlara veda

    Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu, Balıkesir'in Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde çarpıştı.

    8 kişi hayatını kaybetti

    Feci kazada minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetti.

    Aralarında kamyon sürücüsünün bulunduğu 10 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Altınyurt'un cenazesi, dün Çınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Balıkesir’deki kazada can veren kadınlara veda #1

    5 imam ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı

    Bugün 6 kadının naaşı, Kızılöz Mahallesi'ne getirildi.

    Mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninde helallik alındı.

    6 kişinin cenazeleri, İl Müftüsü ve 5 imamın ayrı ayrı kıldırdığı namazların ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

    Balıkesir’deki kazada can veren kadınlara veda #2

    ‘Viyadüğü tamamlayın’ isteği

    Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

    Ayşe Karaca'nın kardeşi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Kepsut-Dursunbey kara yolunun tek şeritlik bölümündeki çalışmalar ile inşaat halindeki Naipler viyadüğünün bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

    AA’nın haberine göre kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın cenazesinin, ikindi vakti Dursunbey Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

    Balıkesir’deki kazada can veren kadınlara veda #3

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