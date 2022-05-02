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Balıkesir'deki korkunç kazalar kamerada
- 02.05.2022 - 12:12
- Güncelleme : 02.05.2022 - 14:07
Balıkesir'in işlek caddelerinde yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Tren garı ışıklarda meydana gelen kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu.
Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.
Kamyonet iftar masalarına daldı
Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.
Balıkesir'deki korkunç kazalar kamerada ViDEO
Sürücülerin dikkatsizliği
Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.
Trafikte makas dehşeti
Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı.
Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı.