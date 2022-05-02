Kentin en sık kullanılan caddelerinde kazalar art arda gelirken, kamyonun iftar masalarına daldığı, sürücünün makas attığı ve otomobillerin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in işlek caddelerinde yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tren garı ışıklarda meydana gelen kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu.

Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.

Kamyonet iftar masalarına daldı

Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.

Balıkesir'deki korkunç kazalar kamerada ViDEO

Sürücülerin dikkatsizliği

Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

Trafikte makas dehşeti

Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı.

Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı.