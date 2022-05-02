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    Balıkesir'deki korkunç kazalar kamerada

    Kentin en sık kullanılan caddelerinde kazalar art arda gelirken, kamyonun iftar masalarına daldığı, sürücünün makas attığı ve otomobillerin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • 02.05.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 14:07
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    Balıkesir'deki korkunç kazalar kamerada

    Balıkesir'in işlek caddelerinde yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tren garı ışıklarda meydana gelen kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu.

    Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.

    Kamyonet iftar masalarına daldı

    Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.

    Balıkesir'deki korkunç kazalar kamerada ViDEO

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #1

    Sürücülerin dikkatsizliği

    Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

    Trafikte makas dehşeti

    Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı.

    Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı.

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #2

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #3

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #4

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #5

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #6

    Balıkesir deki korkunç kazalar kamerada #7


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