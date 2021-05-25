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- Balıkesir'deki Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'deki Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı
Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla kurtarılarak alındı.
- DHA
- 25.05.2021 - 09:51
- Güncelleme : 25.05.2021 - 09:57
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Balıkesir Ayvalık'ın Pınar Adası'nda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, adadaki 29 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.
İŞLEM YAPILDI
Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.