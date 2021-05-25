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    Balıkesir'deki Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı

    Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla kurtarılarak alındı.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:57
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    Balıkesir'deki Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, Balıkesir Ayvalık'ın Pınar Adası'nda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler, adadaki 29 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

    İŞLEM YAPILDI

    Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

    Balıkesir deki Pınar Adası nda mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir deki Pınar Adası nda mahsur kalan 29 göçmen kurtarıldı #2

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