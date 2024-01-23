Balıkesir'deki trafik kazası can aldı Kepsut ilçesinde yoldaki buzlanma sonucu infaz koruma aracı ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 7’si infaz koruma memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza meydana geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK eğitimcisi Vildan Hancı, otomobilin hakimiyetini kaybederek Kepsut’tan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan infaz koruma aracına çarptı.

Sürücülerin şiddetli bir çarpışmadan kaçınmak için yaptıkları manevra ile yoldaki gizli buzlanma sonucu iki araç da yol kenarı savruldu.

1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Olayda otomobil sürücüsü Vildan Hancı hayatına kaybederken, infaz koruma aracı şoförü ve 7 infaz koruma memuru yaralandı.

Olay yerine gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

Buzlanma nedeni ile kontrolünü kaybederek cezaevi gardiyan servisi ile çarpışan araçta hayatını kaybeden BALMEK hocamız Vildan Hancı’ya Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlılar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)